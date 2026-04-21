Icon

الكشف عن أسباب وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دبي Icon #يهمك_تعرف | تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية للمستفيد Icon “فورمولا إي” تكشف عن سيارة الجيل الرابع “GEN4” Icon إيران: لم نتخذ بعد قرارًا بشأن حضور المحادثات مع واشنطن Icon ولي العهد يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع Icon قائد الجيش اللبناني: سنستعيد كل شبر من الاحتلال الإسرائيلي Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة Icon الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن جاهزية المواقيت لموسم الحج Icon حرم أمير الرياض ترعى احتفال جمعية “مكنون” بتكريم 1010 خاتمات لكتاب الله Icon واشنطن: فانس لم يغادر بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

قائد الجيش اللبناني: سنستعيد كل شبر من الاحتلال الإسرائيلي
المواطن - فريق التحرير

شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الثلاثاء، على أن لبنان سيستعيد “كل شبر من أرضه” تحت الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر قيادة لواء المشاة الثاني عشر بمنطقة القبة في مدينة طرابلس (شمال)، حيث اطّلع على المهام المنفذة والتقى الضباط والعسكريين، حسب بيان صادر عن القيادة.

السلم الأهلي هو السلاح الأقوى

وأضاف هيكل أن “السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان من الأخطار التي تهدده، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته”.

ورأى أن “كل مَن يتطاول (لم يسمهم) على المؤسسة العسكرية ويشكك بدورها عن معرفة أو عدم معرفة، يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي، ويثير النعرات التي تحرك الفتنة الداخلية”.

وتابع أن هذه المؤسسة “قدّمت خيرة أبنائها شهداء وجرحى في سبيل حماية لبنان”.

وأضاف أن “لبنان سيستعيد كل شبر من أرضه تحت الاحتلال الإسرائيلي”.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحربين الأخيرتين على البلد العربي.
وتستضيف واشنطن الخميس جولة ثانية من محادثات سلام تمهيدية بين بيروت وتل أبيب على مستوى السفراء، حسب إعلام لبناني دون إعلان رسمي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

