قتلى في حادث سقوط سيارة بمنحدر جبلي بالهند

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح خطيرة أمس، إثر سقوط سيارتهم في منحدر جبلي عميق بمقاطعة سيرماور التابعة لولاية هيماشال براديش شمالي الهند.
وأفادت الشرطة الهندية -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية-، أن الضحايا كانوا في طريقهم من منطقة كوبفي في مقاطعة شيملا إلى منطقة بادي في مقاطعة سولان، قبل أن يقع الحادث بالقرب من قرية تشارنا بمنطقة نوهارادهار (حوالي 110 كم من ناهان).
وأبانت الشرطة أنه كان على متن المركبة ثلاثة أشخاص وفقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى سقوطها في منحدر عميق في تمام الساعة الثالثة صباح أمس.