قصة أقدم صورة فوتوغرافية اُلتُقِطت داخل السعودية

تعود أقدم صورة فوتوغرافية التقطت داخل المملكة إلى عام ١٢٧٧هـ (١٨٦١م)؛ حينما التقط العقيد المصري محمد صادق تلك الصورة أثناء زيارته المدينة المنورة؛ لإجراء مسح لطريق الحاج بين مدينتي (الوجه) و(ينبع).
ووفق كتاب (بدايات التصوير الصحفي في المملكة العربية السعودية)؛ فإن هذه الصورة أقدم صورة فوتوغرافية معروفة التقطت داخل أراضي المملكة، وكانت آلة التصوير المستخدمة ضخمة، وتعمل بطريقة الألواح المبتلة.
وبحسب ما ورد في الكتاب، فإن المصور عاد مرة أخرى في سنة ١٢٩٨هـ (١٨٨١م) إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، واستطاع توثيق شعائر الحج بالصور الفوتوغرافية.