قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ مساءً
المواطن - واس

أعلنت الهيئة السعودية للمياه تحقيق قطاع المياه في المملكة نسبة 66.10% في المحتوى المحلي بنهاية العام المالي 2025م، متجاوزًا المستهدف المحدد للعام البالغ 66%.

وأوضحت الهيئة أن هذا الأداء يأتي نتيجة التوسع في الاعتماد على القدرات الوطنية عبر مختلف سلاسل القيمة في قطاع المياه، إلى جانب تنامي مشاركة الموردين والمقاولين المحليين في مشاريع القطاع، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز موثوقية واستقرار الإمدادات.

قد يهمّك أيضاً
الأولى عالميًّا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه

الأولى عالميًّا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع...

السعودية تستعرض جهود منظومة المياه لتطوير القطاع

السعودية تستعرض جهود منظومة المياه لتطوير القطاع

وبيّنت أن القطاع سجّل نموًا بنسبة 4.39% مقارنة بخط الأساس لعام 2023م، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.17%، مما يعكس استمرار التقدم في توطين الصناعات المرتبطة بقطاع المياه، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكدت الهيئة أن دورها يرتكز على تطوير الأطر التنظيمية، وتهيئة بيئة ممكنة لنمو المحتوى المحلي، إلى جانب متابعة الامتثال وقياس الأداء وفق مؤشرات ومعايير واضحة تضمن استدامة النتائج، مشيرة إلى أن هذا التقدم يعزز جاهزية القطاع، ويرفع مستوى الاعتماد على القدرات الوطنية، ويزيد موثوقية سلاسل الإمداد، بما يدعم استدامة القطاع ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

