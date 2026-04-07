قطر تطالب بضمانات دولية لأي اتفاق مع إيران

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

طالبت قطر، اليوم الثلاثاء، بتوفير “ضمانات دولية” لأي اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة على إيران منذ 28 فبراير الماضي، ورد الأخيرة عليها.

والأحد أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران حتى نهاية اليوم الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق، وتوعد بمحو الحضارة الإيرانية ليلة الثلاثاء/ الأربعاء.

مسؤول أمريكي: قصفنا 50 هدفًا في جزيرة خارك الإيرانية

وزير خارجية البحرين: مصداقية مجلس الأمن وضعت اليوم على المحك

وقال متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ترفض استخدام مضيق هرمز “ورقة ضغط في أي نزاع”، محذرا من تداعيات تعطيله على أمن الطاقة والغذاء عالميا.

واعتبر استمرار إغلاق المضيق “عبثا بالقانون الدولي وبأمن الطاقة والغذاء”، ولن يؤدي إلى حل.

وفي 2 مارس الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في هرمز، ضمن ردها على الحرب، التي قتلت وجرحت آلاف الإيرانيين، واغتالت مسؤولين أمنيين وقادة بارزين، في مقدمتهم المرشد السابق علي خامنئي.

 

"البترول الكويتية": مرافق تشغيلية تعرضت لاستهداف واعتداء إيراني آثم
