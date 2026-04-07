في منطقة مريخ

قطر: 4 مصابين بينهم طفلة إثر سقوط شظايا على أحد المنازل

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
قطر: 4 مصابين بينهم طفلة إثر سقوط شظايا على أحد المنازل
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، إصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة جراء سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ.

وقالت الوزارة في بيان: “في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، تؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ”.

وأضافت: أنه “نتج عن الحادث تسجيل 4 إصابات متوسطة، من بينها طفلة قطرية، حيث تم التعامل مع الحالات فوراً من قبل الفرق المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما سجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث”.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية تواصل أعمالها وفق خطط الاستجابة المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحوادث واحتواء آثارها، وتعزيز السلامة العامة.

وتابع البيان: “تهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم الالتزام بالتعليمات الصادرة، وعدم التجمع أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو التصوير، وإفساح المجال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والدوريات الأمنية لأداء مهامها، إضافة إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة، والإبلاغ عنها فوراً عبر الرقم (999)، ونؤكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة، لما لذلك من أثر على السلامة العامة وسير الإجراءات الميدانية”.

