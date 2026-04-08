قفزة في أسواق الأسهم بعد اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قفزت الأسواق الآسيوية وعقود الأسهم الأميركية المستقبلية بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على هدنة لمدة أسبوعين تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 4% اليوم الأربعاء بعدما قادت مؤشرات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام وهدأت من مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وصعد المؤشر نيكاي 225 القياسي 4.67% إلى 55923.27 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3% إلى 3763.51 نقطة.

وحقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مكاسب بنسبة 5.6%. وارتفعت عقود مؤشر ستاندارد آند بورز 500 المستقبلية بنسبة 2.3% حتى الساعة 09:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما سجلت عقود داو المستقبلية ارتفاعا بنسبة 2%، بحسب وكالة (أ ب).

وانخفضت عقود خام النفط الأميركي بنسبة 14.3% لتصل إلى 96.83 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 13.3% إلى 94.74 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بشكل حاد بسبب الحرب التي عطلت إنتاج ونقل النفط في الخليج.

ويخرج جزء كبير من هذا النفط عبر مضيق هرمز للوصول إلى العملاء حول العالم، لكن إيران كانت قد حجبت المرور عن “الأعداء”.

