قنصل السعودية ومدير الحج بكراتشي يزوران صالة مبادرة طريق مكة بمطار جناح الدولي بباكستان

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٣ مساءً
قنصل السعودية ومدير الحج بكراتشي يزوران صالة مبادرة طريق مكة بمطار جناح الدولي بباكستان
المواطن - فريق التحرير

زار القنصل العام للمملكة بكراتشي الأستاذ محمد بن ناصر السبيعي ومدير الحج بكراتشي امتياز علي شاه صالة مبادرة “طريق مكة” في منفذ كراتشي بمطار جناح الدولي في جمهورية باكستان الإسلامية.

واطلع القنصل العام ومدير الحج بكراتشي على جهود القائمين على المبادرة التي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، واستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

قد يهمّك أيضاً
للعام الثامن.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة طريق مكة عبر 17 منفذًا في 10 دول

للعام الثامن.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة طريق مكة عبر 17 منفذًا...

طريق مكة تختتم أعمالها في 8 دول بخدمة 314,337 مستفيدًا عبر 899 رحلة

طريق مكة تختتم أعمالها في 8 دول بخدمة 314,337 مستفيدًا عبر 899...

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

إقرأ المزيد

للعام الثامن.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة طريق مكة عبر 17 منفذًا في 10 دول
أخبار رئيسية

للعام الثامن.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة...

أخبار رئيسية