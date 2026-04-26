قوات أمن الحج تضبط 3 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج

ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية المصرية لمخالفته أنظمة وتعليمات الحج، بنقل مقيمين من الجنسية نفسها من خلال تجهيز مخابئ سرية داخل مركبة نقل بضائع، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.