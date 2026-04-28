ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية الباكستانية لمخالفته أنظمة وتعليمات الحج، بنقل (5) مقيمين من الجنسية نفسها، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية الباكستانية لمخالفته أنظمة وتعليمات الحج، بنقل (5) مقيمين من الجنسية نفسها، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

📹 قوات أمن الحج تضبط (6) مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/uiPhb2ZyFq — الأمن العام (@security_gov) April 28, 2026

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية الباكستانية لمخالفته أنظمة وتعليمات الحج، بنقل (5) مقيمين من الجنسية نفسها، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.