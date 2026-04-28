Icon

قوات أمن الحج تضبط 6 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon مجلس الوزراء يوافق على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور Icon الإمارات تقرر الانسحاب من أوبك وأوبك + اعتبارًا من أول مايو Icon وزير الحج والعمرة بإندونيسيا يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار جواندا Icon إنفاذ يطرح 86 مزادًا عقاريًا لبيع أكثر من 1,300 أصل في مختلف المناطق Icon اعتمدتها الشؤون الإسلامية.. تفاصيل لائحة تنظيم العمل لـ 60 ألف موظف وموظفة Icon ولي العهد يرأس القمة الخليجية التشاورية Icon وزير خارجية الإمارات يصل إلى جدة وفيصل بن فرحان في استقباله Icon استضافة السعودية للقمة الخليجية التشاورية تعزز التكامل وتدعم الاستقرار الإقليمي Icon الأفواج الأمنية تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما 11 كيلو قات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

قوات أمن الحج تضبط 6 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية الباكستانية لمخالفته أنظمة وتعليمات الحج، بنقل (5) مقيمين من الجنسية نفسها، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

