Icon

“كاكست” تفتح التسجيل في معسكر تتجير التقنيات العميقة للفرق البحثية في المملكة Icon #يهمك_تعرف | الجوازات توضح خطوات إصدار تصريح دخول مكة لغير السعوديين Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطوير طريق الإمام مسلم بطول 12 كم Icon مدني القصيم ينقذ شخصين احتُجزا داخل مركبة في سيل جارف Icon تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها Icon تركيا: ندرس المشاركة في إزالة ألغام مضيق هرمز بشرط Icon حرائق هائلة في اليابان وإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص Icon المملكة تحقق نموًّا قياسيًا في قيمة صادرات التمور السعودية بنحو ملياري ريال Icon خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon قطر تدين بأشد العبارات استهداف موقعين بطائرات مسيّرة في الكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

“كاكست” تفتح التسجيل في معسكر تتجير التقنيات العميقة للفرق البحثية في المملكة

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٢ مساءً
“كاكست” تفتح التسجيل في معسكر تتجير التقنيات العميقة للفرق البحثية في المملكة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، اليوم فتح باب التسجيل في معسكر تتجير التقنيات العميقة، للفرق البحثية في المملكة التي تمتلك نماذج أولية أو تقنيات متقدمة جاهزة للتجربة والتسويق، وذلك حتى يوم الأربعاء 29 أبريل 2026م.

ويُعقد المعسكر في مقر “الكراج” بمدينة الرياض خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو 2026م، ويهدف إلى دعم فرق الباحثين والمبتكرين من خلال توفير بيئة محفزة تزودهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتحويل مشروعاتهم الابتكارية إلى نماذج استثمارية ناجحة، بما يسهم في تجاوز التحديات التسويقية للتقنيات العميقة، وتوجيه الابتكارات لخدمة التنمية في المملكة.
ويأتي تنظيم المعسكر ضمن جهود “كاكست” لتمكين الفرق البحثية وتسريع انتقال مخرجاتها الابتكارية إلى منتجات تجارية ذات أثر اقتصادي، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو المنشآت القائمة على التقنيات المتقدمة.

ودعت “كاكست” الفرق البحثية الراغبة في المشاركة إلى التسجيل، للاستفادة من محتوى المعسكر الذي يشمل تطوير نماذج الأعمال، ودراسة احتياجات السوق، وإستراتيجيات نقل التقنية وترخيصها، بما يسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة، وذلك عبر الرابط التالي: https://survey.kacst.gov.sa/survey?sId=DfmquLcL5JA=.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

