“كاكست” تفتح التسجيل في معسكر تتجير التقنيات العميقة للفرق البحثية في المملكة

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، اليوم فتح باب التسجيل في معسكر تتجير التقنيات العميقة، للفرق البحثية في المملكة التي تمتلك نماذج أولية أو تقنيات متقدمة جاهزة للتجربة والتسويق، وذلك حتى يوم الأربعاء 29 أبريل 2026م.

ويُعقد المعسكر في مقر “الكراج” بمدينة الرياض خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو 2026م، ويهدف إلى دعم فرق الباحثين والمبتكرين من خلال توفير بيئة محفزة تزودهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتحويل مشروعاتهم الابتكارية إلى نماذج استثمارية ناجحة، بما يسهم في تجاوز التحديات التسويقية للتقنيات العميقة، وتوجيه الابتكارات لخدمة التنمية في المملكة.

ويأتي تنظيم المعسكر ضمن جهود “كاكست” لتمكين الفرق البحثية وتسريع انتقال مخرجاتها الابتكارية إلى منتجات تجارية ذات أثر اقتصادي، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو المنشآت القائمة على التقنيات المتقدمة.

ودعت “كاكست” الفرق البحثية الراغبة في المشاركة إلى التسجيل، للاستفادة من محتوى المعسكر الذي يشمل تطوير نماذج الأعمال، ودراسة احتياجات السوق، وإستراتيجيات نقل التقنية وترخيصها، بما يسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة، وذلك عبر الرابط التالي: https://survey.kacst.gov.sa/survey?sId=DfmquLcL5JA=.