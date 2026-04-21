كبسوا وهدايا بالملايين.. فايز المالكي ينتقد دعم البثوث على تيك توك

انتقد الفنان فايز المالكي ظاهرة دعم البثوث المباشرة عبر تطبيق تيك توك، معتبرًا أن ما يحدث يعكس سلوكيات غير منطقية في إنفاق الأموال، خاصة من قبل بعض المستخدمين محدودي الدخل.

وقال المالكي في مقطع له عبر تيك تيوك، إن بعض الأثرياء الذين يمتلكون ثروات كبيرة لا يحتاجون إلى هذا النوع من الدعم، متسائلًا عن جدوى إرسال الهدايا الرقمية لهم، رغم ما يتمتعون به من إمكانات مادية كبيرة.

وأشار إلى أن المشكلة الأبرز تكمن في قيام أشخاص برواتب محدودة تصل إلى 4 أو 5 آلاف ريال، بإنفاق مبالغهم على الهدايا الافتراضية خلال البثوث، موضحًا أن البعض قد يقضي ساعات طويلة في التفاعل والدعم، ما يشكّل عبئًا ماليًا عليهم دون فائدة حقيقية.

وأضاف أن هذا السلوك يطرح تساؤلات حول أولويات الإنفاق لدى بعض المستخدمين، في ظل ضغوط معيشية قد تجعل مثل هذه المصروفات غير مبررة.