كدانة تطرح مواقع تجارية بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن طرح عدد من المواقع التجارية الواعدة في المشاعر المقدسة، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

وأوضحت كدانة أن المواقع المطروحة تتميز بحيوية داخل نطاق المشاعر المقدسة، بما يتيح فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، تسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتواكب مستهدفات تطوير منظومة الحج والعمرة، مشيرة إلى أن آخر موعد لإبرام التعاقدات التجارية سيكون في العاشر من شهر ذي القعدة، داعيةً الراغبين في الاستئجار إلى سرعة التواصل عبر القنوات المخصصة التي وفرتها الشركة.