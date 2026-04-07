كروز السعودية تحصل على صفة “شريك Travelife”

حصلت شركة كروز السعودية، الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، على صفة “شريك Travelife” وهي شهادة عالمية معترف بها في مجال الاستدامة للهيئات والجهات العاملة في القطاع السياحي؛ تهدف إلى تعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة، وحماية البيئة، والمسؤولية الاجتماعية في مختلف أنشطة السفر والسياحة.

وتشمل مبادرات كروز السعودية استخدام المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة في التنقلات الشاطئية، وتنفيذ برامج رحلات مسؤولة بيئيًا في وجهات البحر الأحمر، والحرص على مشاركة المرشدين المحليين والشركات المحلية، وتصميم جولات شاملة، واعتماد ممارسات التوريد المستدام والمسؤول، إضافة إلى تدريب الموظفين على مبادئ الاستدامة.

وتهدف كروز السعودية إلى تقديم تجارب عالية الجودة للضيوف، مع الحفاظ على التراث الثقافي، ودعم الاقتصادات المحلية، وتقليل الأثر البيئي.

وأكد الرئيس التنفيذي لكروز السعودية لارس كلاسن، أن الحصول على صفة شريك “Travelife” يعكس الالتزام بتطوير قطاع رحلات بحرية مسؤول ومستدام في المملكة، مشيرًا إلى أنه مع استمرار استقبال خطوط الرحلات البحرية الدولية والضيوف من مختلف دول العالم، تظل الاستدامة من أساسيات العمل في تصميم وتنمية الوجهات بالشراكة مع المجتمعات المحلية.