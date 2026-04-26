لحظة مغادرة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث حفل البيت الأبيض

وثق مقطع فيديو، ملامح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ونظراته الحادة أثناء مغادرته القاعة بعد إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وحدث مساء أمس السبت 25 أبريل 2026 حادث أمني خطير خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي الذي أقيم في فندق واشنطن هيلتون بالعاصمة الأمريكية.

حيث اقتحم مشتبه به مسلح بأسلحة نارية وسكاكين منطقة التفتيش الأمني خارج القاعة الرئيسية، وأطلق النار باتجاه أحد عناصر الخدمة السرية، مما أدى إلى إصابة الضابط برصاصة في السترة الواقية من الرصاص دون إصابات خطيرة.

انتشرت حالة من الذعر داخل القاعة الكبرى، حيث اختبأ العديد من الضيوف تحت الطاولات، وسُمع دوي عدة طلقات نارية. تم إجلاء الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، ونائب الرئيس جي دي فانس، وعدد من كبار المسؤولين بسرعة فائقة تحت حماية مشددة من الخدمة السرية.

وكان من بين الذين تم إجلائهم وزير الدفاع (وزير الحرب) بيت هيغسيث، الذي شوهد وهو يغادر القاعة محاطاً بالحراسة.

انتشرت فيديوهات وصور توثق لحظة مغادرة بيت هيغسيث، وأظهرت نظراته الحادة والجادة أثناء الإجلاء، وسط التوتر الأمني الشديد الذي سيطر على المكان. لم يصب أي من كبار المسؤولين بأذى، وتم القبض فوراً على المشتبه به الذي يدعى كول توماس ألين (31 عاماً من كاليفورنيا)، ووصفته السلطات بأنه “ذئب منفرد”.

ألغي الحفل رسمياً بعد الحادث، وأكد الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي لاحق أن جميع المحميين بخير، مشيداً بشجاعة عناصر الخدمة السرية. يُعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة التهديدات الأمنية التي تواجهها الإدارة الأمريكية، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع المشتبه به.