Icon

جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد Icon وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان Icon البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان Icon سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة Icon ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى Icon القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز Icon جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا Icon تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon هطول أمطار الخير على الأحساء Icon وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

لقطات لجريان السيول الهادرة جنوب الرياض

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول الهادرة محملة بكميات هائلة من البرد في شعيب خضاخض في الحريق جنوب الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض, والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة.

قد يهمّك أيضاً
الهلال الأحمر بالرياض يرفع جاهزيته مع الحالة المطرية على المنطقة

الهلال الأحمر بالرياض يرفع جاهزيته مع الحالة المطرية على المنطقة

القبض على شخص لسرقته مركبة واستخدامها في حوادث جنائية بالرياض

القبض على شخص لسرقته مركبة واستخدامها في حوادث جنائية بالرياض

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال الأحمر بالرياض يرفع جاهزيته مع الحالة المطرية على المنطقة
السعودية

الهلال الأحمر بالرياض يرفع جاهزيته مع الحالة...

السعودية
المرور يباشر حادث اصطدام مركبتين في حوطة بني تميم بالرياض
السعودية

المرور يباشر حادث اصطدام مركبتين في حوطة...

السعودية
المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض
أخبار رئيسية

المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة...

أخبار رئيسية
القبض على شخص لسرقته مركبة واستخدامها في حوادث جنائية بالرياض
السعودية

القبض على شخص لسرقته مركبة واستخدامها في...

السعودية
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الرياض
السعودية

لقطات توثق هطول أمطار الخير على الرياض

السعودية