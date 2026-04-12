لقطات لجريان السيول الهادرة جنوب الرياض

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول الهادرة محملة بكميات هائلة من البرد في شعيب خضاخض في الحريق جنوب الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض, والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة.

🔴 لحظة قدوم سيل البرد في شعيب خضاخض

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.