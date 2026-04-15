لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك

هطلت اليوم، أمطار خفيفة على منطقة تبوك شملت، مراكز البديعة، وشقري، وبئر بن هرماس، والعيينة، وضواحيهم.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز القليبة، وفجر، والمعظم وضواحيهم.



جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.