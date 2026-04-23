خمسة جرحى جراء اصطدام قطارين في الدنمارك | لقطات من مبادرة طريق مكة في ماليزيا.. خدمة ضيوف الرحمن بفخر واعتزاز | الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة | جامعة طيبة: ما يتم تداوله عن إغلاق الفروع ونقل الطلاب للمقر الرئيسي غير صحيح | البحرية الإيطالية: مستعدون لنشر لنشر أربع سفن لتطهير مضيق هرمز | وزير الصحة: جاهزية المنشآت الصحية بمكة المكرمة أولوية قصوى استعدادًا لموسم الحج | وزارة السياحة تنفّذ أكثر من 19 ألف زيارة رقابية على مرافق الضيافة ونزل إسكان الحجاج | شاشات تفاعلية متعددة اللغات بالحرمين لتعزيز وعي القاصدين في حج 1447هـ | فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره الكوبي | ترامب يأمر بإطلاق النار على أي قارب يزرع الألغام في مياه هرمز

لقطات من مبادرة طريق مكة في ماليزيا.. خدمة ضيوف الرحمن بفخر واعتزاز

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٧ مساءً
لقطات من مبادرة طريق مكة في ماليزيا.. خدمة ضيوف الرحمن بفخر واعتزاز
المواطن - فريق التحرير

وثقت مجموعة من الصور لقطات ضمن جهود مبادرة طريق مكة في ماليزيا لخدمة ضيوف الرحمن، لتبدأ رحلة الحج من بلدانهم لتأدية المناسك بيسر وسهولة.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

إقرأ المزيد

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مدينة أنقرة التركية
السعودية

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق...

السعودية
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا
السعودية

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق...

السعودية
مبادرة طريق مكة.. مغادرة أولى الرحلات من مطار سوكارنو هاتا بجاكرتا
السعودية

مبادرة طريق مكة.. مغادرة أولى الرحلات من...

السعودية
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة “طريق مكة” من مطار إسطنبول الدولي بتركيا
السعودية

مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة “طريق مكة”...

السعودية
لقطات توثق مغادرة أولى رحلات مبادرة “طريق مكة” من بنجلاديش
السعودية

لقطات توثق مغادرة أولى رحلات مبادرة “طريق...

السعودية
المملكة تُدشن رابع منافذ مبادرة “طريق مكة” بجمهورية إندونيسيا
السعودية

المملكة تُدشن رابع منافذ مبادرة “طريق مكة”...

السعودية
حريق في ماليزيا يدمر 200 منزل ويشرد المئات
العالم

حريق في ماليزيا يدمر 200 منزل ويشرد...

العالم
وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا إلى المدينة المنورة
السعودية

وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق...

السعودية