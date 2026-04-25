Icon

وزير الصناعة: رؤية 2030 حققت أهداف التنوع الاقتصادي في المملكة Icon الملك سلمان وولي العهد: نمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل ورؤية 2030 تتحول إلى واقع Icon للعام الرابع .. إسطنبول تحتضن “مبادرة طريق مكة” بالترحيب والامتنان Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية Icon تنبيه من حالة مطرية على المدينة المنورة Icon البرلمان العربي يدين تعيين إسرائيل مبعوث لدى ما يسمى “أرض الصومال” Icon “كاكست” تفتح التسجيل في معسكر تتجير التقنيات العميقة للفرق البحثية في المملكة Icon #يهمك_تعرف | الجوازات توضح خطوات إصدار تصريح دخول مكة لغير السعوديين Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطوير طريق الإمام مسلم بطول 12 كم Icon مدني القصيم ينقذ شخصين احتُجزا داخل مركبة في سيل جارف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

للعام الرابع .. إسطنبول تحتضن “مبادرة طريق مكة” بالترحيب والامتنان

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في عامها الثامن، تواصل مبادرة طريق مكة – إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 – تقديم خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، حيث تعود هذا العام إلى مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية للمرة الرابعة، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

ويحظى الحجاج المغادرون من إسطنبول بحزمة متكاملة من الخدمات، تبدأ من صالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي، حيث تُنجز إجراءات دخولهم إلى المملكة بسلاسة وانسيابية، ابتداءً من إصدار تأشيرة الحج، وتسجيل الخصائص الحيوية، مرورًا بالتحقق من الاشتراطات الصحية، وانتهاءً بترميز الأمتعة وتسهيل مغادرتهم عبر مسارات مخصصة.

ويعمل على تنفيذ هذه الجهود فريق سعودي متخصص من مختلف الجهات، بروح تكاملية عالية، بما يعزز شعور الامتنان لدى الحجاج منذ لحظة مغادرتهم، حتى وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ضمن تجربة متكاملة تبدأ من بلد المغادرة وتنتهي في رحاب الحرمين الشريفين.

وتجسد المبادرة رسالتها في الارتقاء بتجربة الحج، عبر تقديم خدمات استباقية ذات جودة عالية تُسهم في تسهيل الرحلة، لتكون البداية ميسّرة، والختام دعاء في العاصمة المقدسة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

