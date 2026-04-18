لماذا يستيقظ البعض فجرًا.. ما علاقة التوتر؟

يُعد الاستيقاظ المفاجئ في منتصف الليل، خاصة عند الساعة الثالثة فجرًا، أمرًا شائعًا يثير قلق كثيرين. وبحسب تقرير في موقع “ScienceAlert”، فإن هذه الظاهرة غالبًا ما تكون جزءًا طبيعيًا من دورة النوم، وليست بالضرورة مؤشرًا على مشكلة صحية.

وتشير المعطيات إلى أن النوم لا يحدث بشكل متواصل، بل يمر بدورات تمتد بين 90 و110 دقائق، تتكرر من أربع إلى ست مرات خلال الليل. ومع نهاية كل دورة، يصبح النوم أخف، ما يزيد احتمال الاستيقاظ لفترات قصيرة، خاصة في الساعات الأخيرة قبل الصباح.

كما أن النوم العميق يتركز في بداية الليل، بينما يقل تدريجيًا مع اقتراب الصباح، ما يجعل الاستيقاظ في هذا التوقيت أكثر شيوعًا.

التوتر يسبب الاستيقاظ ليلاً

وفي الظروف الطبيعية، يعود معظم الأشخاص للنوم بسرعة دون تذكر هذه اللحظات. لكن التوتر والقلق قد يحولان الاستيقاظ العابر إلى حالة يقظة كاملة.

ويعود ذلك إلى ارتفاع هرمون “الكورتيزول” في الساعات المبكرة من الصباح، وهو جزء من الساعة البيولوجية للجسم، حيث يبدأ الجسم في الاستعداد للاستيقاظ. وعندما يتزامن ذلك مع التفكير الزائد أو الضغوط اليومية، يصبح من الصعب العودة للنوم.

وتلعب بعض العادات دورًا مهمًا في زيادة الاستيقاظ الليلي، مثل تناول الكافيين في وقت متأخر، أو استخدام الشاشات قبل النوم، إلى جانب اضطراب مواعيد النوم.

اليقظة بدل الراحة

كما أن الاستيقاظ المتكرر قد يتحول مع الوقت إلى حلقة مفرغة، حيث يبدأ الدماغ في ربط وقت الليل باليقظة بدل الراحة.

وينصح الخبراء بالحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة، وتجنب المنبهات مساءً، وتهيئة بيئة نوم مريحة. كما يمكن أن يساعد الخروج من السرير مؤقتًا عند عدم القدرة على النوم في كسر هذا النمط.

ويعكس الاستيقاظ عند الثالثة فجرًا تفاعلًا بين بيولوجيا الجسم والعوامل النفسية، ما يجعل فهم هذه الآلية خطوة مهمة للتعامل معه دون قلق.