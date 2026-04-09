ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز شمالي وجنوب البلاد

أعلنت ليبيا، الخميس، عن 3 اكتشافات نفطية وغازية جديدة شمال وجنوبي البلاد، قالت إنها تعزز إنتاجها وتؤكد أهمية دورها كمصدر موثوق للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في منشور لرئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية) مسعود سليمان، نشره عبر صفحته على منصة “فيسبوك”.

وقال سليمان، إن “هذه الاكتشافات الجديدة تعكس الإمكانات الكبيرة لقطاع النفط والغاز في ليبيا”.

وتضمنت الاكتشافات كشف نفطي في حوض مرزوق (جنوب غرب) بمعدل إنتاج أولى يصل إلى 763 برميل يوميا.

أما الكشف الثاني فهو كشف غازي ونفطي في حوض غدامس (شمال غرب قرب الحدود مع الجزائر)، بمعدل إنتاج يصل إلى 13 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، و327 برميلا من المكثفات يوميا.

بينما يقع الكشف الثالث في المنطقة المغمورة قبالة السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وهو كشف غازي بتدفقات تتراوح بين 14 إلى 24 مليون قدم مكعب يوميا.

وبحسب المسؤول الليبي، فإن هذه النتائج المتحققة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية مع شركات ريبسول الإسبانية وإيني الإيطالية، إلى جانب التعاون مع شركة سوناطراك الجزائرية.

وأضاف أن هذه النتائج “تؤكد التزام المؤسسة الوطنية للنفط بمواصلة تطوير موارد البلاد، كما تؤكد تعزيز دور ليبيا كمصدر موثوق للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي”.