مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تباين

بدأت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها اليوم، على تباين.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بـ109.0 نقاط، أو 0.22%، ووصل إلى 49276.8 نقطة عند الافتتاح، فيما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40.2 نقطة، أي ما يعادل 0.56%، ووصل إلى 7133.74 نقطة.
وتراجع ناسداك 277.5 نقطة، أو 1.12% إلى 24609.574 نقاط.