مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11271 نقطة

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٢ مساءً
المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (3.58) نقاط، ليصل إلى مستوى (11271.96) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (260) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (142) شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما تراجعت أسهم (114) شركة.

قد يهمّك أيضاً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11076 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11076 نقطة

قفزة في سوق الأسهم السعودية والمؤشر يرتفع 1%

قفزة في سوق الأسهم السعودية والمؤشر يرتفع 1%

وكانت أسهم شركات أميانتيت، والتطويرية الغذائية، وكيمانول، وتشب، ومياهنا، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إعمار، والسعودية للطاقة، وأنابيب الشرق، وأبو معطي، ونايس ون الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(7.64%)، فيما كانت أسهم شركات باتك، وأمريكانا، وأنابيب، وكيان السعودية، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، وبترو رابغ، وسابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (27.59) نقطة، ليصل إلى مستوى (22524.08) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (17) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.7) مليون سهم.

