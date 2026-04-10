ماسك يحذر من واتساب

اعتبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه لا يمكن الوثوق بتطبيق الدردشة الشهير الذي تملكه شركة “ميتا”.

كما دعا مالك منصة “إكس” في منشور على حسابه في “إكس” -تعليقاً على رفع دعوى قضائية ضد واتساب- المستخدمين إلى استعمال التطبيق لتبادل الرسائل والمكالمات الصوتية والفيديوهات، مؤكداً أنه آمن.

بدوره، دخل مؤسس تليغرام بافيل دوروف على الخط، معتبراً في منشور على “إكس” أيضاً، اليوم الجمعة، أن “تشفير واتساب قد يكون أكبر عملية خداع للمستهلكين في التاريخ”.

كما أضاف أن واتساب “يقوم على عكس ادعاءاته، بقراءة رسائل المستخدمين ومشاركتها مع أطراف ثالثة… أما تليغرام فلم يفعل ذلك مطلقًا ولن يفعل”.