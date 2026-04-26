Icon

ماكرون: الهجوم المسلح الذي استهدف ترامب غير مقبول.. لا للعنف Icon جامعة نجران تفتح باب التقديم على منح البكالوريوس والماجستير للطلبة الدوليين Icon وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية تصريح الحج لضمان أمن وسلامة الحجاج Icon لجنة تحكيم مسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن والسنة في داكار تُكمل الاستماع لـ 100 متسابق Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية تنزانيا Icon معلومات عن مطلق النار بحفل البيت الأبيض.. يعمل مدرسًا ومطورًا لألعاب الفيديو Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و100 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني Icon إشراق تطلق منحة البحوث العلمية والابتكار لدعم الدراسات المتخصصة في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) Icon أغرب لقطة بحادث البيت الأبيض.. مسن يواصل تناول طعامه دون اكتراث Icon موعد محاكمة مطلق النار بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ماكرون: الهجوم المسلح الذي استهدف ترامب غير مقبول.. لا للعنف

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الهجوم المسلح الذي استهدف نظيره الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية «غير مقبول».

وأوضح ماكرون، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «لا مكان للعنف في الديمقراطية. وأقدم دعمي الكامل لدونالد ترامب».

إطلاق نار في البيت الأبيض

وأخرجت عناصر الخدمة السرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، على عجل من مأدبة عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، بعدما أطلق رجل النار على أفراد الأمن.

وأطلق مسلح النار، في وقت متأخر من مساء أمس السبت بتوقيت الولايات المتحدة، من بندقية على أحد عناصر الخدمة السرية عند نقطة تفتيش في فندق واشنطن هيلتون قبل التصدي له واعتقاله.

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد بسرعة في البيت الأبيض في وقت لاحق، إن فرد ‌الأمن نجا بفضل سترته الواقية من الرصاص وإنه في «حالة جيدة».

التحقيق في الحادث

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب هو الهدف المباشر للهجوم رغم قوله للصحفيين إنه يعتقد ذلك. ونجا ترامب من محاولتي استهداف سابقتين منذ 2024، وهي فترة اتسمت بتصاعد الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة.

من جهته، قال مسئول في إنفاذ القانون إن المشتبه به هو كول توماس ألين، من سكان لوس أنجلوس ويبلغ من العمر نحو 31 عاما.

ولا تزال المعلومات عن خلفية ألين محدودة، لكن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أنه معلم في مدينة تورانس قرب لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقال جيفري كارول، القائم بأعمال قائد شرطة واشنطن، إن المشتبه به كان مسلحا ببندقية ومسدس وعدة ⁠سكاكين. وأضاف أن ألين نقل إلى مستشفى لإجراء فحوص، ومن السابق لأونه تحديد دوافعه.

وأضاف كارول أن المعلومات الأولية تشير إلى أن ألين من نزلاء الفندق.

ومن المرجح أن يركز التحقيق على كيفية تمكن المسلح من إدخال البندقية إلى الفندق، الذي يستضيف مأدبة العشاء السنوية لرابطة مراسلي البيت الأبيض، وهو أحد أبرز الأحداث المدرجة على جدول أعمال واشنطن.

وحضر مأدبة العشاء الرسمية العديد من أعضاء حكومة ترامب ومسئولين كبار آخرين في الإدارة وسط إجراءات أمنية مشددة. وهذه المرة الأولى التي يحضر فيها ترامب هذا الحدث بصفته رئيسا بعدما قاطعه في السنوات السابقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

