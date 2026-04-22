ماكرون يعلن وفاة جندي فرنسي آخر من اليونيفيل في لبنان متأثرا بجراحه

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، وفاة جندي فرنسي آخر من قوات “اليونيفيل” متأثراً بجراحه.

ويرتفع بذلك عدد العسكريين الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في الهجوم الذي شهدته بلدة الغندورية، بجنوب لبنان، السبت، إلى جنديين، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقال ماكرون، إن “الجندي توفي صباح الأربعاء، متأثراً بجراحه”، متهماً “مقاتلي حزب الله” بالوقوف خلف ذلك.

والسبت، قالت الرئاسة اللبنانية إن “مسلحين” قتلوا عسكرياً فرنسياً من قوات “اليونيفيل” الأممية، وأصابوا عدداً من رفاقه، خلال مهمة في بلدة الغندورية.