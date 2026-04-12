مانشستر سيتي يحسم قمة الجولة أمام تشيلسي ويواصل ملاحقة آرسنال

واصل فريق مانشستر سيتي ملاحقته لمتصدر الدوري آرسنال، عقب فوزه على مضيفه تشيلسي بنتيجة (3 – 0)، في قمة الجولة الـ(32)، التي جمعتهما اليوم على ملعب “ستامفورد بريدج” بمدينة لندن، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل أهداف مانشستر سيتي كلٌ من الإنجليزي أورايلي في الدقيقة الـ(51)، ومواطنه مارك غويهي في الدقيقة الـ(57)، قبل أن يختتم البلجيكي جيريمي دوكو الأهداف في الدقيقة الـ(68).
وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى (64) نقطة في وصافة الترتيب العام، فيما يحتل تشلسي المركز السادس بـ(48) نقطة.
ومن المقرر أن تُختتم الجولة غدًا حين يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليدز يونايتد على ملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر.