Icon

تعليم عسير: الدراسة عن بُعد غدًا Icon الأمطار تبرز الغطاء النباتي والتنوع البيئي بالقصيم Icon مانشستر سيتي يحسم قمة الجولة أمام تشيلسي ويواصل ملاحقة آرسنال Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي Icon وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة Icon مسام ينزع 1.408 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الموسى التخصصي Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة بدائل Icon سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة في الريحانية بتركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
مانشستر سيتي يحسم قمة الجولة أمام تشيلسي ويواصل ملاحقة آرسنال
المواطن - فريق التحرير

واصل فريق مانشستر سيتي ملاحقته لمتصدر الدوري آرسنال، عقب فوزه على مضيفه تشيلسي بنتيجة (3 – 0)، في قمة الجولة الـ(32)، التي جمعتهما اليوم على ملعب “ستامفورد بريدج” بمدينة لندن، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلٌ من الإنجليزي أورايلي في الدقيقة الـ(51)، ومواطنه مارك غويهي في الدقيقة الـ(57)، قبل أن يختتم البلجيكي جيريمي دوكو الأهداف في الدقيقة الـ(68).

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى (64) نقطة في وصافة الترتيب العام، فيما يحتل تشلسي المركز السادس بـ(48) نقطة.

ومن المقرر أن تُختتم الجولة غدًا حين يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليدز يونايتد على ملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد