الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٠ مساءً
مبادرة طريق مكة في إندونيسيا.. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد
المواطن - واس

رحلة الحج لم تعد تبدأ من لحظة الهبوط في المملكة، بل من مطارات تبعد آلاف الكيلومترات عنها، حيث تعاد صياغة البداية بطريقة أكثر هدوء وطمأنينة.
وفي إندونيسيا، ترسخ “مبادرة طريق مكة” هذا المفهوم منذ سنوات، مقدّمةً تجربة مختلفة تنجز فيها الإجراءات قبل الإقلاع، لا بعده.
وعام 2017 شكّل نقطة الانطلاق، حين كانت إندونيسيا من أوائل الدول التي نفذت فيها المبادرة، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، لتبدأ من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، بوصفه البوابة الأولى التي شهدت نقل إنهاء الإجراءات إلى خارج حدود المملكة، في مشهدٍ أقرب إلى “حدود متنقلة” تعمل بكفاءة عالية.
ولم يتوقف التوسع عند ذلك الحد، ففي المرحلة التالية، امتدت المبادرة إلى مطاري سولو وسورابايا، لتصل الخدمة إلى نطاق أوسع من المستفيدين، وتؤكد أن التجربة لم تعد مرحلة أولى، بل منظومة متكاملة تتوسع عامًا بعد عام.
وفي هذا العام (2026)، واصلت المبادرة حضورها في إندونيسيا بتدشينها في مطار سلطان حسن الدين الدولي بمدينة ماكاسار، مضيفةً منفذًا جديدًا يعكس حجم الطلب المتزايد، ويعزز انتشارها في واحدة من أكبر دول العالم من حيث أعداد الحجاج.
وداخل صالات المبادرة، تسير الإجراءات بسلاسة؛ خصائص حيوية تسجل، وتأشيرات حج تصدر إلكترونيًا، وإجراءات الجوازات تنجز في بلد المغادرة، فيما ترمز الأمتعة لتصل مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن منظومة تقنية ولوجستية متكاملة تختصر الوقت، وتخفف عن الحاج عناء الانتظار.
وهذا التدرج في الانتشار داخل إندونيسيا، من جاكرتا إلى سولو وسورابايا ثم ماكاسار، يروي قصة نجاحٍ تتجاوز تقديم الخدمة، إلى بناء تجربة متكاملة تعنى براحة الحاج منذ اللحظة الأولى، بكوادر مؤهلة وتقنيات متقدمة وتنسيقٍ عابرٍ للحدود.
و”مبادرة طريق مكة” في إندونيسيا تواصل ترسيخ نموذجًا مختلفًا لخدمة ضيوف الرحمن؛ نموذجًا يبدأ من حيث يقف الحاج، ويأخذه بخطواتٍ منظمة نحو رحلة أكثر طمأنينة، رحلة تبدأ قبل أن تقلع الطائرة.

