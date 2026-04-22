Icon

المرور يطلق مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر Icon الشؤون الدينية تدشن دورة إتحاف الناسك بأحكام المناسك في المسجد الحرام Icon الذهب يرتفع مع تراجع النفط Icon مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من سولو الإندونيسية  Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 6 مناطق Icon الجامعة الإسلامية تعلن فتح التقديم على برامجها عبر منصة “ادرس في السعودية” Icon ارتفاع أسعار النفط عند التسوية Icon رسميًا.. أبها يفوز على الطائي ويصعد لدوري روشن الموسم المقبل Icon المملكة تُدشن رابع منافذ مبادرة “طريق مكة” بجمهورية إندونيسيا Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مبادرة طريق مكة.. مغادرة أولى الرحلات من مطار سوكارنو هاتا بجاكرتا

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مدينة جاكرتا بجمهورية إندونيسيا, اليوم، إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار سوكارنو هاتا الدولي، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني, وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438هـ/ 2017م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

