متحدث الغطاء النباتي: فطر “المظل” سام ونحذر من استهلاكه

أوضح المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي عبد العزيز أبو حيمد، رداً على مقطع فيديو لمواطن رصد فيه وجود فطر بأحد المناطق المفتوحة بمحافظة الرس التابعة لمنطقة القصيم بأنه بعد إجراء الفحص المخبري، تبين أن هذا النوع يُعرف

بفطر المظل (Macroliota procera)، ويكثر ظهوره بعد موسم الأمطار، وتُشير بعض خصائصه، مثل القشور

والنتوءات، إلى أنه سام؛ لذا نحذر من استهلاكه. ونتمنى لكم دوام الصحة والسلامة .

وكان المتحدث قد أبدى تجاوبه على ناشر المقطع بقوله : “نشكركم على رصدكم، ونود توضيح أن هذه الأنواع من الفطر تحتاج

إلى فحص مخبري لتحديد نوعها بدقة ومعرفة مدى صلاحيتها للأكل”.

وتابع متحدث الغطاء النباتي: “غالبًا ما تكون من الفطر البري الذي يظهر بعد موسم الأمطار في منطقة القصيم. لذا، يُنصح بعدم استهلاكه من قبل البشر أو المواشي”.