Icon

الداخلية: إجراءات نظامية بحق متورطين بجرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي Icon هيئة المياه تُغرم منشأتين مخالفتين في جدة بإجمالي 130 ألف ريال Icon فرق الهلال الأحمر تعيد النبض لحاج إندونيسي في ساحات المسجد النبوي Icon 225 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بأكثر من 12 مليار ريال في أسبوع Icon سابك تحقق أرباحًا بقيمة بلغت 4.15 مليارات ريال خلال الربع الأول من 2026 Icon دراسة علمية تعزز إنتاجية المجترات الصغيرة وتدعم الأمن الغذائي في السعودية  Icon دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لنقله مخالفين بعسير Icon سلمان بن سلطان يقف على جاهزية خدمة ضيوف الرحمن بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز Icon البلديات والإسكان لملاك الأراضي الفضاء: حافظوا على نظافتها Icon القبض على مقيم ارتكب عمليات نصب بنشر تصاريح وهمية لدخول العاصمة المقدسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

متحدث الغطاء النباتي: فطر “المظل” سام ونحذر من استهلاكه

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضح المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي عبد العزيز أبو حيمد، رداً على مقطع فيديو لمواطن رصد فيه وجود فطر بأحد المناطق المفتوحة بمحافظة الرس التابعة لمنطقة القصيم بأنه بعد إجراء الفحص المخبري، تبين أن هذا النوع يُعرف
بفطر المظل (Macroliota procera)، ويكثر ظهوره بعد موسم الأمطار، وتُشير بعض خصائصه، مثل القشور
والنتوءات، إلى أنه سام؛ لذا نحذر من استهلاكه. ونتمنى لكم دوام الصحة والسلامة .

وكان المتحدث قد أبدى تجاوبه على ناشر المقطع بقوله : “نشكركم على رصدكم، ونود توضيح أن هذه الأنواع من الفطر تحتاج
إلى فحص مخبري لتحديد نوعها بدقة ومعرفة مدى صلاحيتها للأكل”.

وتابع متحدث الغطاء النباتي: “غالبًا ما تكون من الفطر البري الذي يظهر بعد موسم الأمطار في منطقة القصيم. لذا، يُنصح بعدم استهلاكه من قبل البشر أو المواشي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد