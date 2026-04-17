متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة

يكتسب متطوعو دور الـ16 ونهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، التي تستضيفها مدينة جدة، مهارات عملية متقدمة في تنظيم الفعاليات وإدارة العمليات الميدانية، من خلال مشاركتهم في واحدة من أبرز البطولات القارية.

وتشمل المهارات التي يكتسبها المشاركون في تنظيم البطولات الكبرى إدارة الفعاليات وفق جداول زمنية دقيقة ومعايير دولية، إلى جانب إدارة العمليات من خلال التنسيق بين الفرق المختلفة لضمان انسيابية سير العمل، فضلاً عن مهارات إدارة الحشود وتنظيم دخول وخروج الجماهير والتعامل مع الكثافات.

كما تسهم هذه التجربة في تنمية المهارات الشخصية؛ وفي مقدمتها التواصل الفعال مع جماهير متعددة الجنسيات والثقافات، والعمل ضمن فرق كبيرة وتحت ضغط، إضافة إلى القدرة على التعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ قرارات سريعة، وإدارة ضغوط العمل في بيئات تتسم بسرعة الإيقاع دون فقدان التركيز.

وينعكس اكتساب هذه المهارات على رفع كفاءة تنظيم الفعاليات في المملكة، من خلال تأهيل كوادر وطنية قادرة على إدارة الأحداث الكبرى وفق معايير احترافية، إلى جانب تعزيز جودة التجربة الجماهيرية وفتح آفاق مهنية في قطاعات الرياضة والترفيه، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز حضور المملكة على خارطة الفعاليات الدولية.

ويشارك في تنظيم المنافسات نحو 400 متطوع ومتطوعة، يشرف عليهم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، حيث تقام مباريات هذه المرحلة على ملعبي الأمير عبدالله الفيصل ومدينة الملك عبدالله الرياضية، بمشاركة نخبة من الأندية الآسيوية، في إطار تنظيمي متكامل يمنح المتطوعين فرصة لاكتساب خبرات عملية في بيئات احترافية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر إقامة جميع مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب بنظام المباراة الواحدة، فيما تقام الأدوار النهائية خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل.