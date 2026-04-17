وزارة الحج والعمرة: لا حج دون تصريح رسمي Icon سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon فلكية جدة: ظهور المذنب PanSTARRS في سماء فجر غد Icon هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026 Icon وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الأمريكي Icon الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني Icon الرئيس اللبناني: نشكر السعودية على المساهمة في وقف إطلاق النار Icon الجوازات تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ Icon القبض على مواطن بتبوك لترويجه الحشيش والأفيون والإمفيتامين Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

تسهم هذه التجربة في تنمية المهارات الشخصية

متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

يكتسب متطوعو دور الـ16 ونهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، التي تستضيفها مدينة جدة، مهارات عملية متقدمة في تنظيم الفعاليات وإدارة العمليات الميدانية، من خلال مشاركتهم في واحدة من أبرز البطولات القارية.

وتشمل المهارات التي يكتسبها المشاركون في تنظيم البطولات الكبرى إدارة الفعاليات وفق جداول زمنية دقيقة ومعايير دولية، إلى جانب إدارة العمليات من خلال التنسيق بين الفرق المختلفة لضمان انسيابية سير العمل، فضلاً عن مهارات إدارة الحشود وتنظيم دخول وخروج الجماهير والتعامل مع الكثافات.

كما تسهم هذه التجربة في تنمية المهارات الشخصية؛ وفي مقدمتها التواصل الفعال مع جماهير متعددة الجنسيات والثقافات، والعمل ضمن فرق كبيرة وتحت ضغط، إضافة إلى القدرة على التعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ قرارات سريعة، وإدارة ضغوط العمل في بيئات تتسم بسرعة الإيقاع دون فقدان التركيز.

وينعكس اكتساب هذه المهارات على رفع كفاءة تنظيم الفعاليات في المملكة، من خلال تأهيل كوادر وطنية قادرة على إدارة الأحداث الكبرى وفق معايير احترافية، إلى جانب تعزيز جودة التجربة الجماهيرية وفتح آفاق مهنية في قطاعات الرياضة والترفيه، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز حضور المملكة على خارطة الفعاليات الدولية.

ويشارك في تنظيم المنافسات نحو 400 متطوع ومتطوعة، يشرف عليهم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، حيث تقام مباريات هذه المرحلة على ملعبي الأمير عبدالله الفيصل ومدينة الملك عبدالله الرياضية، بمشاركة نخبة من الأندية الآسيوية، في إطار تنظيمي متكامل يمنح المتطوعين فرصة لاكتساب خبرات عملية في بيئات احترافية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر إقامة جميع مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب بنظام المباراة الواحدة، فيما تقام الأدوار النهائية خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل.

