مجلس الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة بين السعودية ونيجيريا

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٩ مساءً
المواطن - واس

عقد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقرّ المجلس بالرياض اليوم، جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وذلك عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول الأعمال، حيث ناقش عددًا من الموضوعات والتقارير متخذًا بشأنها القرارات اللازمة، من بينها، الموضوعات المتعلقة بمذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الدول، حيث وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال العمل.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال القطاع غير الربحي.

وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة في شأن التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والتنقل المستدام في مملكة إسبانيا للتعاون في مجال أساليب النقل الحديثة، والموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف الاتحادية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال توظيف العمالة.

ووافق المجلس على مشروع اتفاق تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحسين خدمات الأعمال في مكاتب الملكية الفكرية.

