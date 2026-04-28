Icon

هطول أمطار الخير على منطقة الباحة Icon #يهمك_تعرف | 3 خطوات للاستفادة من خدمة حجز الفحص الفني الدوري للمركبات Icon مجلس القضاء الإداري يقر تشكيل عدد من الدوائر القضائية وترقية عدد من القضاة Icon الأرصاد ينبّه من أتربة مثارة على منطقة الرياض Icon اليوم.. مباريات حاسمة مع انطلاق منافسات الجولة الـ 30 من دوري روشن Icon يهمك تعرف | الحج والعمرة: بطاقة نسك توفر ثلاث مزايا لضيوف الرحمن Icon قطر: نتمسك بوساطة باكستان ونرفض استخدام هرمز ورقة ضغط Icon هبوط أول رحلة دولية مباشرة للخطوط الجوية الكويتية بمطار الخرطوم Icon المركزي السعودي يرخص لشركة “تك مال للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر Icon أمير قطر: قمتنا الخليجية التشاورية تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مجلس القضاء الإداري يقر تشكيل عدد من الدوائر القضائية وترقية عدد من القضاة

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٧ مساءً
مجلس القضاء الإداري يقر تشكيل عدد من الدوائر القضائية وترقية عدد من القضاة
المواطن - فريق التحرير

عقد مجلس القضاء الإداري جلسته الخامسة برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، بمقر ديوان المظالم بالعاصمة الرياض اليوم, بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور عبدالله العجلان أن المجلس أقرّ ترقية 28 قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية في ديوان المظالم, وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في المحكمة الإدارية بجدة، والمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وإجراء ما يلزم حيالها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد