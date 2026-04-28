مجلس القضاء الإداري يقر تشكيل عدد من الدوائر القضائية وترقية عدد من القضاة

عقد مجلس القضاء الإداري جلسته الخامسة برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، بمقر ديوان المظالم بالعاصمة الرياض اليوم, بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور عبدالله العجلان أن المجلس أقرّ ترقية 28 قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية في ديوان المظالم, وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في المحكمة الإدارية بجدة، والمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وإجراء ما يلزم حيالها.