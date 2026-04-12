في الربع الأول

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل 420 ألف زائر

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أكثر من 420 ألف زائر خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلًا أعلى رقم منذ افتتاحه, وذلك ضمن برامج زيارات ضيوف الرحمن من المعتمرين وزوار المدينة المنورة، الذين يحرصون على إدراج المجمع ضمن مسار رحلاتهم، لما يمثله من صرح إسلامي وثقافي يعكس عناية المملكة بكتاب الله طباعةً ونشرًا.

ويأتي هذا الإقبال المتزايد امتدادًا لما يحظى به المجمع من دعم كريم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، إلى جانب المتابعة المباشرة والمستمرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, المشرف العام على المجمع، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما يسهم في تعزيز مسيرة التطوير، ورفع كفاءة العمل، وترسيخ مكانة المجمع عالميًا في خدمة القرآن الكريم.

وخلال زيارتهم، يطّلع الزوار على إصدارات المجمع المتنوعة، وفي مقدمتها ترجمات معاني القرآن الكريم إلى العديد من اللغات العالمية، إلى جانب الروايات القرآنية المتواترة، في صورة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتيسير وصول كتاب الله إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

كما يشاهد الزوار مراحل طباعة المصحف الشريف عبر جولات تعريفية متكاملة، تبرز دقة العمل وجودة الإنتاج وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية المعتمدة في المجمع.

وتُختتم الزيارة بتسلّم هدية الزائر، والمتمثلة في نسخة من المصحف الشريف، في مبادرة تجسد رسالة المملكة في نشر كتاب الله، وتعزيز ارتباط المسلمين به، وترك أثر إيماني ومعرفي يعكس عمق هذه التجربة الفريدة.

