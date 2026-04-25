محصول البن في عسير يتجاوز 82 ألف كيلو ويتوسع زراعيًا

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٢ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سجّلت زراعة البن في منطقة عسير نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، في ظل التوسع في المزارع وزيادة الإنتاج، وفق بيانات صادرة عن جمعية البن التعاونية برجال ألمع، التي ترصد مؤشرات القطاع وتتابع تطوره في المنطقة.

وأوضحت بيانات الجمعية أن إجمالي محصول البن تجاوز (82,972) كيلو سنويًا، فيما بلغ عدد المزارع (764) مزرعة جميعها منتجة، في مؤشر يعكس استمرارية النشاط الزراعي وكفاءة الإنتاج.

وبيّنت الإحصائية أن عدد أشجار البن بلغ (254,101) شجرة، منها (143,744) شجرة مثمرة، ما يعكس حجم التوسع الزراعي، وأظهرت تنوع طبيعة المزارع بين (178) مزرعة منبسطة و(2,656) مدرجًا زراعيًا، بما يبرز ارتباط هذه الزراعة بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية، إلى جانب ما تشهده من تطوير مستمر.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية علي بن عبدالله صياد أن هذه النتائج تستند إلى بيانات ميدانية تعمل الجمعية على جمعها وتحليلها، مؤكدًا أن الأرقام تعكس واقعًا متناميًا لزراعة البن في المنطقة.

وأشار إلى أن هذا القطاع يواصل نموه مدفوعًا باهتمام المزارعين، وما يحمله من قيمة اقتصادية وزراعية، بما يسهم في دعم جهود تطويره وتعزيز الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة.

وتستعد محافظة رجال ألمع لاستضافة فعاليات مهرجان البن الثالث خلال الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو، بمشاركة جهات حكومية وخاصة ومزارعين ومهتمين بالقطاع.
ويهدف المهرجان إلى إبراز مكانة البن في المحافظة وتعزيز حضوره بوصفه منتجًا زراعيًا واعدًا، إلى جانب دعم المزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم ورفع جودة الإنتاج.

 

لقطات لهطول أمطار الخير على عسير
السعودية

لقطات لهطول أمطار الخير على عسير

السعودية
المرور يباشر حادث اصطدام شاحنة بمركبة في عسير
السعودية

المرور يباشر حادث اصطدام شاحنة بمركبة في...

السعودية
تخريج 5264 طالبًا من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير.. غدًا
السعودية

تخريج 5264 طالبًا من الكليات التقنية والمعاهد...

السعودية
ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في عسير
السعودية

ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في عسير

السعودية