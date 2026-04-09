محمية الملك سلمان الملكية تمنح ملاك المواشي السائبة مهلة 10 أيام لإخراجها

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية منح ملاك المواشي السائبة من الإبل وغيرها المنتشرة في منطقة “عرنان”، مهلة لمدة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان، لإخراجها واستلامها بشكل رسمي، وذلك عبر مراجعة مركز الهيئة “عرنان الميداني” خلال فترة السماح لاستخراج تصاريح دخول مؤقتة لهذا الغرض.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لرفع الوعي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمحميات الملكية، وفي مقدمتها الحفاظ على الغطاء النباتي الذي يعد ركيزة أساسية للحصول على هواء نقي وتقليل درجات الحرارة وتكوين مصدات طبيعية للرياح والعواصف الترابية، إضافة إلى جعل النباتات ملاذًا وموائل آمنة للحياة الفطرية بما يضمن التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض وحماية التنوع البيولوجي في المنطقة.

وشددت الهيئة على ضرورة الحد من أخطار الماشية السائبة داخل المناطق ذات الحساسية البيئية العالية؛ نظرًا لما تشكله من خطر على التوازن البيئي وإخلال بالغطاء النباتي عبر الرعي الجائر، وهو ما ينعكس سلبًا على النظام البيئي ووفرة التنوع النباتي، مشيرة إلى أنها ستقوم بتطبيق النظام بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة فور انتهاء المهلة المحددة.

وأوضحت الهيئة أن الأنظمة والقوانين، ومنها نظام الزراعة ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، نصت على حظر ترك الحيوانات مهملة أو في غير الأماكن المخصص لها، ومنحت الجهات المختصة حق التحفظ على المواشي السائبة ومصادرتها والتصرف بها وفق الإجراءات النظامية، مع تحمل المالك تكاليف النقل والرعاية خلال فترة التحفظ، وصولًا إلى البيع أو الهبة في حال عدم ظهور الملاك خلال المدة القانونية.

ودعت الهيئة جميع ملاك الإبل والمواشي في المنطقة إلى التعاون التام واستغلال فترة السماح لإخراج إبلهم قبل انقضاء المهلة، استشعارًا للمسؤولية تجاه حماية البيئة واستدامتها.