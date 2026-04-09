Icon

فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا Icon ربيع أجا.. خضرة ومياه تعيد تشكيل جمال الطبيعة في حائل Icon أجواء غائمة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 32 Icon أمانة جدة تُتلف أكثر من 3 أطنان من الذبائح الفاسدة Icon حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أبريل Icon حرس الحدود بالشرقية يضبط مخالفًا للأنشطة البحرية Icon تضمنت آليات تطبيق الرسوم.. طرح مسودة لائحة العقارات الشاغرة عبر منصة استطلاع Icon رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء  Icon البيئة تبحث تحديات استيراد المواشي مع كبار الموردين Icon وادي عين النبي برهاط.. إرث تاريخي وطبيعة بكر تمتد لأكثر من 1400 عام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
في "عرنان"

محمية الملك سلمان الملكية تمنح ملاك المواشي السائبة مهلة 10 أيام لإخراجها

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية منح ملاك المواشي السائبة من الإبل وغيرها المنتشرة في منطقة “عرنان”، مهلة لمدة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان، لإخراجها واستلامها بشكل رسمي، وذلك عبر مراجعة مركز الهيئة “عرنان الميداني” خلال فترة السماح لاستخراج تصاريح دخول مؤقتة لهذا الغرض.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لرفع الوعي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمحميات الملكية، وفي مقدمتها الحفاظ على الغطاء النباتي الذي يعد ركيزة أساسية للحصول على هواء نقي وتقليل درجات الحرارة وتكوين مصدات طبيعية للرياح والعواصف الترابية، إضافة إلى جعل النباتات ملاذًا وموائل آمنة للحياة الفطرية بما يضمن التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض وحماية التنوع البيولوجي في المنطقة.
وشددت الهيئة على ضرورة الحد من أخطار الماشية السائبة داخل المناطق ذات الحساسية البيئية العالية؛ نظرًا لما تشكله من خطر على التوازن البيئي وإخلال بالغطاء النباتي عبر الرعي الجائر، وهو ما ينعكس سلبًا على النظام البيئي ووفرة التنوع النباتي، مشيرة إلى أنها ستقوم بتطبيق النظام بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة فور انتهاء المهلة المحددة.
وأوضحت الهيئة أن الأنظمة والقوانين، ومنها نظام الزراعة ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، نصت على حظر ترك الحيوانات مهملة أو في غير الأماكن المخصص لها، ومنحت الجهات المختصة حق التحفظ على المواشي السائبة ومصادرتها والتصرف بها وفق الإجراءات النظامية، مع تحمل المالك تكاليف النقل والرعاية خلال فترة التحفظ، وصولًا إلى البيع أو الهبة في حال عدم ظهور الملاك خلال المدة القانونية.
ودعت الهيئة جميع ملاك الإبل والمواشي في المنطقة إلى التعاون التام واستغلال فترة السماح لإخراج إبلهم قبل انقضاء المهلة، استشعارًا للمسؤولية تجاه حماية البيئة واستدامتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد