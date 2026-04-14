مدرب شباب الأهلي الإماراتي: الفوز على تراكتور الإيراني خطوة مهمة يعزز ثقافة الانتصار

أكد المدير الفني لفريق شباب الأهلي الإماراتي باولو سوزا، أن فريقه نجح في تجاوز تراكتور الإيراني بنتيجة (3 – 0) عقب لقاء صعب، مبينًا أن العمل المستمر منذ عام 2017 على تطوير اللاعبين الشباب أسهم في تعزيز ثقافة الفوز داخل الفريق والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأوضح سوزا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 – 2026، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، أن الوصول إلى الدور القادم يمثل خطوة مهمة تتطلب مواصلة العمل بشكل جيد، مقدمًا شكره للاعبين.

من جانبه، أوضح مدرب فريق تراكتور الإيراني محمد علي ربيعي، أن قرار الحكم كان له تأثير في مجريات اللقاء، دون الجزم بصحته، مبينًا أن فريقه قدم مستوى جيدًا رغم تقدم شباب الأهلي، وكان لديه بعض الفرص، في ظل قوة التنظيم الدفاعي للمنافس.

وأشار إلى أن فريقه واجه ظروفًا صعبة خلال الفترة الماضية، مقدمًا شكره للاعبين على ما قدموه، رغم عدم خوضهم تدريبات لمدة وصلت إلى 40 يومًا.