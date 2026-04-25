مدني القصيم ينقذ شخصين احتُجزا داخل مركبة في سيل جارف

بالتعاون مع المرور ، تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي في منطقة القصيم من إنقاذ شخصين احتجزا داخل مركبة إثر جريان سيل.

وأكد الدفاع المدني، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائد المركبة لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.