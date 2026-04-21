الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٨ مساءً
مدير أعمال حياة الفهد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاتها
المواطن - فريق التحرير

كشف يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها، مؤكدًا أن حالتها الصحية شهدت تدهورًا متسارعًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأوضح الغيث، في تصريحات تلفزيونية، أن الوضع الصحي للفنانة لم يكن مستقرًا خلال الأشهر الماضية، إلا أن حالتها شهدت تراجعًا حادًا خلال اليومين الأخيرين، نتيجة إصابتها بالتهاب حاد في الدم، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة أثّرت على عدد من أعضائها الحيوية.

وأشار إلى أنه تم نقلها إلى العناية المركزة، حيث خضعت لمحاولات طبية مكثفة لإنقاذها، تضمنت تدخلات عاجلة وجهود إنعاش متواصلة على مدار الساعة، في محاولة للسيطرة على حالتها الحرجة.

وبيّن أن الاستجابة للعلاج كانت محدودة، إذ لم تتحسن حالتها رغم الجهود الطبية، لتفارق الحياة في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء.

وأضاف أن الراحلة كانت قد تعرضت قبل نحو عام لجلطة دماغية تركت آثارًا صحية قاسية، تسببت في فقدانها القدرة على النطق لفترات طويلة، إلى جانب تراجع مستوى الوعي، واستمرار تدهور حالتها تدريجيًا حتى لحظة الوفاة.

يُذكر أن حياة الفهد رحلت عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من ستة عقود، قدّمت خلالها أعمالًا بارزة في الدراما الخليجية والعربية، جمعت فيها بين التمثيل والكتابة والإنتاج والتقديم الإذاعي.

