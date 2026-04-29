مدينة الحجاج في الشقيق تبدأ استقبال حجاج بيت الله الحرام

بدأت مدينة الحجاج والمعتمرين في الشقيق بمنطقة الجوف استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الحديثة الحدودي بالقريات ومنفذ جديدة عرعر في الحدود الشمالية في حزمة من الخدمات التي تُعنى بتسهيل رحلة الحج، وذلك بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج العليا بالمنطقة.



وعلى مساحة تتجاوز 113 ألف متر مربع تمثل مدينة الحجاج محطةً رئيسةً لضيوف الرحمن بمجموعة من الخدمات التي تضمن تسهيل رحلة الحجاج وراحتهم عبر 13 غرفة للمبيت و3 صالات استقبال وغرفة تحكم وسيطرة ومعرض إثرائي يعرّف الحجاج على مناسكهم، وأكثر من 100 مرفق صحي ومطبخ مركزي بطاقة استيعابية تصل إلى 5 آلاف وجبة في الساعة، وسبع مركبات تنقل داخل المدينة.

وتُقدم جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين بالجوف تشغيل الموقع وإدارته تحت إشراف إمارة منطقة الجوف، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية الشريكة، من بينها وزارة الحج والعمرة، وأمانة منطقة الجوف ممثلةً ببلدية محافظة دومة الجندل، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والتجمع الصحي بالجوف، والقطاعات الأمنية، والشؤون الإسلامية بالجوف.

وترفد الخدمات الحكومية شراكات متنوعة منها وقف الأميرة صيتة بخدمات الكهرباء وأنسنة المدينة والوجبات، وأوقاف عبدالعزيز الراجحي ومؤسسة الصفوة وجمعية إكرام وجمعية رحماء وجمعية سدانة، ومشاركات مجتمعية من شركة وسط القصيم وشركة القرش وشركة ضيف الله العتيبي وشركة قساور ومؤسسة نسك الإنسانية.

وتستقبل المدينة الحجاج والمعتمرين القادمين من العراق وسوريا والأردن وفلسطين.