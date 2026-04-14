مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم حج 1447هـ

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٨ مساءً
المواطن - واس

أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج جاهزية خطته التشغيلية لموسم حج 1447هـ، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف رفع كفاءة الإرشاد الميداني، وتسريع توجيه الحافلات بدقة إلى وجهاتها في مكة المكرمة.

وأوضح المدير العام للمركز عبدالله سندي أن الخطة التشغيلية لهذا الموسم جرى إعدادها وفق مسارات تنظيمية وميدانية مدروسة، شملت رفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن انسيابية حركة الحافلات، ويدعم كفاءة عمليات الإرشاد منذ لحظة الوصول وحتى استكمال التوجيه إلى مقار السكن.

قد يهمّك أيضاً
أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ

أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ

استمرار استقبال طلبات إسكان الحجاج بمكة حتى نهاية رجب

استمرار استقبال طلبات إسكان الحجاج بمكة حتى نهاية رجب

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، لضمان تقديم خدمات ميدانية عالية الكفاءة لحجاج الخارج.

