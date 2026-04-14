مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم حج 1447هـ

أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج جاهزية خطته التشغيلية لموسم حج 1447هـ، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف رفع كفاءة الإرشاد الميداني، وتسريع توجيه الحافلات بدقة إلى وجهاتها في مكة المكرمة.

وأوضح المدير العام للمركز عبدالله سندي أن الخطة التشغيلية لهذا الموسم جرى إعدادها وفق مسارات تنظيمية وميدانية مدروسة، شملت رفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن انسيابية حركة الحافلات، ويدعم كفاءة عمليات الإرشاد منذ لحظة الوصول وحتى استكمال التوجيه إلى مقار السكن.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، لضمان تقديم خدمات ميدانية عالية الكفاءة لحجاج الخارج.