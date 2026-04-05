مرور عسير يضبط مخالفين خاطروا بعبور الأودية أثناء جريانها

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن اتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدي مركبتين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يجتازان أحد الأودية بمنطقة عسير أثناء تدفق السيول، في تصرف وصفته السلطات بأنه “مخاطرة جسيمة” بالأرواح والممتلكات.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت إدارة “المرور” أنها رصدت محتوى مرئياً يوثق قيام المركبتين بعبور الوادي رغم جريانه، مما عرض حياة السائقين ومرافقيهم لخطر الغرق، وبناءً عليه، باشرت الجهات المختصة تحديد هوية المخالفين وضبطهم لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم.

وفي سياق متصل، جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها لجميع قائدي المركبات من مغبة التهاون في عبور الأودية والشعاب أثناء جريان السيول. وأكدت الإدارة أن هذا التصرف يُصنف كمخالفة مرورية صريحة، تبدأ عقوبتها المالية من 5,000 ريال وتصل إلى 10,000 ريال.

