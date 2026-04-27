مسؤولون باكستانيون: لا خطط لاجتماع أمريكي إيراني قبل التوصل إلى اتفاق

نفى مسئولون باكستانيون، اليوم الاثنين، التخطيط لعقد اجتماع أمريكي إيراني قبل التوصل إلى اتفاق يسمح بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المسئولين الباكستانيين، قولهم إنه سيتم التفاوض على مسودة اتفاق أمريكي إيراني بعد التوصل إلى توافق في الآراء.
وقال مصدر باكستاني مطلع، إن جهود الوساطة الباكستانية تركز حاليًا على “نقل الرسائل” بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن «انعدام الثقة» بين الجانبين «لا يزال يمثّل عقبة رئيسية تبطئ إحراز تقدم ملموس».
وأوضح المصدر الباكستاني، في تصريحات لقناة “الشرق” الإخبارية، أنه “رغم غياب الوفد الأمريكي، حرصت باكستان على ألا تتوقف الجهود الدبلوماسية، واستمرت في مساعيها”.
وتابع أن “إسلام آباد تلعب حاليًا دورًا مسئولًا ومتوازنًا في الوساطة، مع الهدف الأساسي المتمثل في خفض حدة التوترات والحفاظ على باب الحوار مفتوحًا”.