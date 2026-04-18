مسؤول أمريكي: ترامب لن يتنازل عن الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران نائب رئيس تركيا: المفاوضات بين واشنطن وطهران تحتاج وقتاً طويلاً لحسمها ترامب: إيران تريد إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى.. وسنحدد موقفنا نهاية اليوم انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم المحلية للبنين والبنات في كوسوفو العراق: وصول أول ناقلة نفط للبصرة لأول مرة منذ 45 يومًا أنظمة ذكية في ملاعب جدة تسهل تجربة مشجعي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا إلى المدينة المنورة القبض على مقيم بمكة المكرمة لنشره إعلانات وتصاريح حج وهمية مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين في لبنان
أكدت مسؤول أمريكي، أنّ الرئيس ترامب لن يتنازل عن خطوطه الحمراء في المفاوضات مع إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات المقبلة مع إيران قد تعقد في مكان أوروبي ولا نفكر في عقدها في تركيا.
وأكد الرئيس الأمريكي أن هناك أمور تحدث حاليا بشأن المفاوضات مع إيران لكنها بطيئة نوعا ما، بحسب “رويترز”.
وأشار إلي أن قادة أوروبا يريدون المساعدة في فتح مضيق هرمز لكنهم لا يعرفون كيف وهم نمر من ورق.