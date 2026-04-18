مسؤول أمريكي: ترامب لن يتنازل عن الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران

أكدت مسؤول أمريكي، أنّ الرئيس ترامب لن يتنازل عن خطوطه الحمراء في المفاوضات مع إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات المقبلة مع إيران قد تعقد في مكان أوروبي ولا نفكر في عقدها في تركيا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هناك أمور تحدث حاليا بشأن المفاوضات مع إيران لكنها بطيئة نوعا ما، بحسب “رويترز”.

وأشار إلي أن قادة أوروبا يريدون المساعدة في فتح مضيق هرمز لكنهم لا يعرفون كيف وهم نمر من ورق.