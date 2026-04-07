مسؤول أمريكي: قصفنا 50 هدفًا في جزيرة خارك الإيرانية

أكد مسؤول أمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات على أهداف عسكرية في جزيرة خارك الإيرانية، بحسب موقع “أكسيوس”.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، بأن الجيش الأمريكي “قصف أكثر من 50 هدفاً عسكرياً في جزيرة خارك”.

وأضاف “استهدفت الضربات الأمريكية، اليوم، جزيرة خارك الإيرانية النفطية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في بعض مناطقها، بعد ساعات من رصد مسيرة استطلاعية أمريكية بالقرب منها”.