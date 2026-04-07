بموجب معاهدة الدفاع بين البلدين

مسؤول أمني باكستاني: سنصطف مع السعودية حال تصاعد النزاع في الشرق الأوسط

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد مسؤول أمني باكستاني، اليوم الثلاثاء، أن إسلام أباد، سوف تصطف مع السعودية حال تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، وفقا لـ”رويترز”.

وشدد المسؤول الباكستاني، أن إسلام أباد ستصطف مع السعودية بموجب معاهدة الدفاع في حال تصاعد النزاع في المنطقة، في ظل استمرار التصعيد بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

وقد أدانت وزارة خارجية باكستان، اليوم، بأشد العبارات الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي شنتها إيران على منشآت للطاقة في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية”، بحسب ما أورد بيان للخارجية الباكستانية، الثلاثاء.

وأكدت باكستان أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يقوّض السلام والاستقرار في المنطقة.

 

