مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال للمحادثات مع الاحتلال

قال مسئول لبناني كبير لوكالة رويترز للأنباء إن بلاده تدعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال لإجراء محادثات مع إسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في وقت سابق، أنه أصدر تعليمات ‌ببدء محادثات سلام مع لبنان، ‌تشمل نزع سلاح جماعة حزب الله.

وأضاف نتنياهو في بيان “في ضوء المطالبات اللبنانية ‌المتكررة بفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أصدرت ‌تعليماتي لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن. وستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان”.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عصر اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قرارين؛ الأول هو “التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء، ولا سيما في العاصمة بيروت، ما أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين”.

أما القرار الثاني فهو مطالبة الحكومة لكل من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، المباشرة فورا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، والتشدد في تطبيق القوانين، واتخاذ التدابير كافة المطلوبة بحق المخالفين، واحالتهم على القضاء المختص”.