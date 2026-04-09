Icon

ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز شمالي وجنوب البلاد Icon مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال للمحادثات مع الاحتلال Icon هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتّاب Icon الكويت: نتعامل حاليًا مع هجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد استهدفت بعض المنشآت الحيوية Icon توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة في المملكة نتيجة استهدافات مؤخرًا Icon الدفاع المدني: تجنبوا السياحة أو الإبحار أثناء التقلبات البحرية Icon سعر الذهب يرتفع بأكثر من 1% Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات بالمنطقة والأحداث في لبنان مع نظيره الأمريكي Icon #يهمك_تعرف | المرور تتيح لملاك السيارات إمكانية نقل اللوحات دون مراجعتها Icon دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال للمحادثات مع الاحتلال

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال مسئول لبناني كبير لوكالة رويترز للأنباء إن بلاده تدعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال لإجراء محادثات مع إسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في وقت سابق، أنه أصدر تعليمات ‌ببدء محادثات سلام مع لبنان، ‌تشمل نزع سلاح جماعة حزب الله.

وأضاف نتنياهو في بيان “في ضوء المطالبات اللبنانية ‌المتكررة بفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أصدرت ‌تعليماتي لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن. وستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان”.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عصر اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قرارين؛ الأول هو “التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء، ولا سيما في العاصمة بيروت، ما أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين”.

أما القرار الثاني فهو مطالبة الحكومة لكل من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، المباشرة فورا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، والتشدد في تطبيق القوانين، واتخاذ التدابير كافة المطلوبة بحق المخالفين، واحالتهم على القضاء المختص”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

