“الشؤون الإسلامية” تعتمد الدليل التنظيمي لمسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن والسنة في السنغال مساء أبها.. ضباب وغيوم تعانق قممها في مشهدٍ آسر توقيع اتفاقية مشروع “أميرال” لتعزيز سلاسل القيمة والصناعات التحويلية في المملكة لقطات لهطول أمطار الخير على عسير ضمك يكسب الأخدود ويعزّز حظوظه في البقاء الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة مقجة بالنيل الأزرق بشكل كامل خلفًا لهيرفي رينارد.. جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب السعودي الأول رصد الصرد المقنّع في منطقة الحدود الشمالية بعد 13 ساعة متواصلة.. نجاح عملية فصل التوأم الفلبيني “كليا وموريس آن” في السعودية الكويت: فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من اليوم
شهدت مدينة أبها اليوم أجواءً طبيعية مميزة، تزيّنت فيها السماء بغيوم منخفضة، فيما امتد الضباب ليغطي المرتفعات والمواقع الجبلية، في مشهدٍ يعكس جمال الطبيعة وتنوعها في منطقة عسير.
ومع هدوء المساء، بدا حزام أبها ومرتفعاتها الجبلية، ولا سيما منتزه السحاب وأبو خيال وجبل نهران، في لوحةٍ ضبابية آسرة، حيث اكتست القمم بغيوم كثيفة، وانسابت طبقات الضباب على سفوح الجبال، وتسللت إلى شوارع المدينة، ما أضفى على المكان طابعًا جماليًا مميزًا يأسر الأنظار.
وسادت أجواء معتدلة تميل إلى البرودة، مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية في عدد من المواقع، نتيجة تكاثف الضباب الذي شمل أجزاء واسعة من المدينة ومحيطها الجبلي.