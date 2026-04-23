مساء أبها.. ضباب وغيوم تعانق قممها في مشهدٍ آسر

شهدت مدينة أبها اليوم أجواءً طبيعية مميزة، تزيّنت فيها السماء بغيوم منخفضة، فيما امتد الضباب ليغطي المرتفعات والمواقع الجبلية، في مشهدٍ يعكس جمال الطبيعة وتنوعها في منطقة عسير.

ومع هدوء المساء، بدا حزام أبها ومرتفعاتها الجبلية، ولا سيما منتزه السحاب وأبو خيال وجبل نهران، في لوحةٍ ضبابية آسرة، حيث اكتست القمم بغيوم كثيفة، وانسابت طبقات الضباب على سفوح الجبال، وتسللت إلى شوارع المدينة، ما أضفى على المكان طابعًا جماليًا مميزًا يأسر الأنظار.

وسادت أجواء معتدلة تميل إلى البرودة، مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية في عدد من المواقع، نتيجة تكاثف الضباب الذي شمل أجزاء واسعة من المدينة ومحيطها الجبلي.