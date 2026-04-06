مسام ينزع 1.231 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الفترة من 28 مارس وحتى 3 أبريل 2026م، من انتزاع (1.231) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (49) لغمًا مضادًا للدبابات، و(9) ألغام مضادة للأفراد، و(1.173) ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن ذخيرتين غير منفجرة بمديرية خور مكسر، و(168) ذخيرة غير منفجرة بمديرية عدن، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت تم نزع (12) لغمًا مضادًا للدبابات و(294) ذخيرة غير منفجرة.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد و(34) لغمًا مضادًا للدبابات و(40) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوادي، و(650) ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق (3) ألغام مضادة للأفراد و ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عين، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان، وفي محافظة تعز نزع الفريق (3) ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للأفراد، ولغم واحد مضاد للدبابات، و(8) ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و(3) ذخائر غير منفجرة بمديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (552.420) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.