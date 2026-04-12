مسام ينزع 1.408 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل للعام 2026م، من انتزاع (1.408) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (67) لغمًا مضادًا للدبابات، و(10) ألغام مضادة للأفراد، و(1.329) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.

ونزع فريق “مسام” في مديرية حيس بمحافظة الحديدة ذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت تم نزع (1.094) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين، وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة تم نزع (8) ألغام مضادة للأفراد و(60) لغمًا مضادًا للدبابات و(36) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تم نزع (6) ألغام مضادة للدبابات.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوادي، ونزع (126) ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب، وبمديرية عسيلان بمحافظة شبوة تم نزع ذخيرتين غير منفجرة.

وفي محافظة تعز تم نزع (3) ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، وفي مديرية ذباب تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات و (56) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية صلوح تم نزع لغمين مضادين للأفراد و(10) ذخائر غير منفجرة.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (553.828) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.